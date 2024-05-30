Faciaya ramak kala! Kontrolden çıktı, 11 aracı biçti

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Ankara Çankaya'da kontrolden çıkan kamyonet seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda İ.Ö.'nün kullandığı 06 BA 3607 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başlayan kamyonet, seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Yaralanan olmayan kazada kamyonet ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.