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Gören dönüp bir daha baktı! Bursa'da trafikte şaşırtan anlar: Kamyonetin kasasına 5 at sığdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, Trafik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kamyonetin kasasına yüklediği 5 adet atla trafiğe çıkan sürücünün hiç bir şey umurunda olmadı. 5 adet atın nereye ve ne için götürüldüğü ise sosyal medya da merak konusu oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi istikametinden üzerinde 5 adet at yüklü kasası açık kamyonet kilometrelerce yolu üzerinde branda bile olmadan gelip Bursa şehir merkezine girdi.

Gören dönüp bir daha baktı! Bursa'da trafikte şaşırtan anlar: Kamyonetin kasasına 5 at sığdırdı - 1. Resim

Şehrin İzmir yolu girişindeki kontrol noktasından da çevrilmeden geçen üzeri at yüklü kamyonet hiç bir şeye aldırış etmeden ilerleyişine devam etti.

Özlüce ve Küçüksanayi yönünde ilerleyip Acemlere gelmeden Mudanya yolu istikametine dönen kamyonetin üzerindeki 5 adet atla nereye ve ne için gittiği merak konusu oldu.

Gören dönüp bir daha baktı! Bursa'da trafikte şaşırtan anlar: Kamyonetin kasasına 5 at sığdırdı - 2. Resim

Şiddetli rüzgarda zaman zaman huysuzlanan atlar hareket halindeki kamyonetin zaman zaman sağa sola eğilmesine sebep oldu. O anlara şahit olan trafikteki diğer sürücüler cep telefonlarıyla hareket halindeki at yüklü kamyonetten görüntü aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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