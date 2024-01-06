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    Fatih Altaylı'dan komik savunma, o tweet’i sosyal deney için atmış!

    Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı'nin ifadesi ortaya çıktı.

    Fatih Altaylı&#039;dan komik savunma, o tweet’i sosyal deney için atmış!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul’da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” mitinginde İsmail Aydemir’e yumruk atan saldırgana “Eline sağlık” diyen gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi. Altaylı hakkında “suçu ve suçluyu övme” ile “halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlarından resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “karakola imza atma” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.  

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Altaylı’nın savcılık ifadesinde “Arkadaşıma ‘şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak’ diyerek ‘eline sağlık’ şeklinde tweet attım. Amacım tepkileri ölçüp bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında yazı yazmaktı. Amacıma ulaşınca da sosyal medyadan kaldırdım” dediği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SoruşturmaDavaTweetMahkeme
    Haberler > Gündem > Fatih Altaylı'dan komik savunma, o tweet’i sosyal deney için atmış!
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