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Felaket önceden fark edildi, tedbir alınmadı! Meclis İliç komisyonuna gelen 4 kritik tespit

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Felaket önceden fark edildi, tedbir alınmadı! Meclis İliç komisyonuna gelen 4 kritik tespit

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla toplandı. 4 kritik tespit dikkat çekti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Meclis İliç Komisyonu ilk toplantısı AK Partili Atay Uslu başkanlığında yapıldı. Toplantıda ele alınan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) kazayı değerlendirme dökümanında 4 kritik tespite yer verildi: Liç alanındaki şevlerdeki (yapay eğimler) duraysızlığa (bir sistemin kararsız ve zamana karşı dayanıksız olması durumu) işletmeci tarafından fark edilmesine rağmen tedbir alınmadı ve depolamaya devam ettirildi.

2 MİLYON 519 BİN M³'LÜK TOPRAK TAŞINDI

Jeoradar sayısı ve görüş alanı yetersiz. Firma, risk analizlerine hassasiyet göstermedi. Felaket önceden fark edilmesine rağmen acil durum ve eylem planı doğru uygulanmadı. Kazadan beri toplam 2 milyon 519 bin m³’lük toprak taşındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye’de şu an 14 bin 860 maden ruhsatı bulunduğunu, bunların 7 bin 703’ünde işletme izni olduğunu belirtti. Tancan, 14 bin 860 ruhsatın yüzde 4’ünün yabancı özel hukuk tüzel kişilerine ait olduğunu açıkladı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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