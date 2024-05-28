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FETÖ’nün ‘güncel’ planı! Öğrenci yapılanmasıyla ‘yeniden üreme’yi devreye soktular, deşifre oldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ’nün ‘güncel’ planı! Öğrenci yapılanmasıyla ‘yeniden üreme’yi devreye soktular, deşifre oldular
Fetö, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FETÖ’nün öğrenciler üzerinden gizlice yeniden çoğalma hayali deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

2016 yılından sonra FETÖ’ye ait tüm öğrenci evleri ve yurtlar kapatılmıştı. Örgüte hizmet eden birçok kişi tutuklanırken birçoğu da yurt dışına kaçtı. Gizliden yapılanmaya devam eden FETÖ’nün öğrenci faaliyetlerine yeniden başladığı iddia edildi.

FETÖ’nün ‘güncel’ planı! Öğrenci yapılanmasıyla ‘yeniden üreme’yi devreye soktular, deşifre oldular - 1. Resim

ÖĞRENCİ YAPILANMA PLANI DEŞİFRE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 sonrasında örgüte eleman temininde zorlanıldığı bu sebeple eleman temin edebilme çalışmalarına girildiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, başta örgüte destek olan şahıslar ve FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gören şahısların çocukları olmak üzere örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları şahısları üniversite döneminde bulundukları illerde örgüte ait öğrenci evlerine yönlendirerek yeniden yapılanma arayışı içindeki oldukları güncel öğrenci evlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

FETÖ’nün ‘güncel’ planı! Öğrenci yapılanmasıyla ‘yeniden üreme’yi devreye soktular, deşifre oldular - 2. Resim

‘FATURA’ TAKTİĞİYLE DİKKAT ÇEKMEK İSTEMEDİLER

FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin 2-3 kişilik gruplardan oluşacağı evde kalan kişilerden birinin dikkat çekmemesi açısından eve ait fatura abonelikleri üstüne aldığı, azami derecede gizliliğe dikkat ettikleri internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdikleri, evlerde kesinlikle örgütsel döküman, kitap ve belge bulundurulmadığı tespit edilirken, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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