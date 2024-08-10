FETÖ'nün sözde kadın sorumlusuna metroda yakalandı

FETÖ'nün sözde kadın yapılanmasından sorumlusu olarak aranan şüpheli ekiplerin rutin denetimlerinde yakayı ele verdi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunda yaptığı rutin denetimlerde şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, FETÖ'nün sözde kadın yapılanması sorumlularından "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan kişi olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ DE TELEFONU DA BAŞKASININ ADINA

Şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutukladı.