Firari FETÖ'cü Zafer Yıldız Bahçelievler'de düzenlenen operasyonla yakalandı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı