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Firari FETÖ'cü Zafer Yıldız Bahçelievler'de düzenlenen operasyonla yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Firari FETÖ&#039;cü Zafer Yıldız Bahçelievler&#039;de düzenlenen operasyonla yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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