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Firariler ÇEMBER'e takıldı! 5 günde 4.466 firari yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

81 ilde dev operasyon! Firariler “Çember-19” operasyonlarına takıldı, 5 günde yakalananların sayısı 4.466'yı buldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik “Çember-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 4 bin 466 firari yakalanırken gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

4.466 FİRARİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu, hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4.466 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4.436’sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu açıkladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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