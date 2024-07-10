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Gaziantep ve Isparta'da facia! Cesetleri bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep, İsparta, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acı haberler Gaziantep ve Isparta'dan geldi. İki aile evlat acısı ile yıkıldı. Gaziantep'te 3 kardeşin yüzme keyfi facia ile bitti. Isparta'da da bir kız çocuğu boğulmak üzereyken kurtarıldı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki Burhan Bilgin suya atladı ancak  o da gözden kayboldu.  21 yaşındaki İsmail Uygun da kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gölete gömüldü.

Gaziantep ve Isparta'da facia! Cesetleri bulundu - 1. Resim

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine, 112 Sağlık ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer 2 kişinin de cesedini göletten çıkarttı.

Gaziantep ve Isparta'da facia! Cesetleri bulundu - 2. Resim

Isparta’da ise serinlemek için kardeşiyle Darıderesi Göleti’ne giden Ceren G. (13) hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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