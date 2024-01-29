Gaziantep'te boşanmak üzere olduğu eşinin evine giden adam katliam yaptı: 4 ölü, 3 yaralı

Kan donduran haber Gaziantep'ten geldi. Boşanmak üzere olduğu karısının evine giden kişi önüne gelene ateş açtı. Daha sonra Şanlıurfa'ya kadar kaçan zanlı peşindeki polisleri fark edince intihar etti. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, katliam yaptı. Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

ÖNÜNE GELENE ATEŞ AÇTI

Olay ilçeye bağlı Belkıs Mahallesi'nde yaşandı. Boşanmak üzere olduğu karısının evine giden adam, yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Halil Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak’a ateş açtı. Yüksel, Ahmet ve Mehmet olay yerinde hayatını kaybetti, Nimet ve Adile de ağır yaralandı.

Fotoğraftaki Halil Çağlar

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine kadar kaçan Halil Çağlar polislerin peşinde olduğunu fark edince intihar etti.

Fotoğraftaki hayatını kaybedenlerden Mehmet Oymak

4 KİŞİ CANINDAN OLDU, 3 KİŞİ DE AĞIR YARALI

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.