Gazze'de son durum... Katil İsrail bu kez aileyi hedef aldı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor. Bölgeden her geçen dakika acı haberler gelmeye devam ederken, toplam can kaybı 31.553'e çıktı. İsrail savaş uçaklarının Deir el-Balah'ın merkezindeki Bishara mahallesindeki Thabet ailesini hedef alması sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

17.03.2024 10.00

🔴İSRAİL BU KEZ AİLEYİ HEDEF ALDI: 12 ÖLÜ

İsrail jetleri Deir el-Balah'ın merkezindeki Bishara mahallesindeki Thabet ailesini hedef aldı.

Videolara ve görgü tanıklarına göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah'a düzenlediği saldırılarda en az 12 kişi öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

17.03.2024 06.00

🔴CİBALİYE KAMPI'NDAKİ FİLİSTİNLİLERİN AÇLIKLA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinlilerin açlıkla mücadelesi sürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'ndaki yerlerinden edilmiş insanların sığındığı UNRWA okulundaki Filistinliler, sığınma merkezinde bir kap sıcak yemek alabilmek için sıra bekliyor.

17.03.2024 04.00

GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deir Al Balah kentinde Sabit ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin iki aylık bir bebek, Deir Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

17.03.2024 03:10

BAHREYN VELİAHT PRENSİ VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, "GAZZE'DE ATEŞKESİ" GÖRÜŞTÜ

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu görüştü.

Görüşmede, Gazze'de en az 6 hafta ateşkes yapılması ve esirlerin geri dönüşünün sağlanması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Blinken'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde "ramazan ayında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceği ve çatışma sonrası döneme hazırlık yapacağı" ifade edildi.

Bahreyn haber ajansı BNA ise görüşmede, Al Halife'nin, Filistinliler için barışçı ve adil bir çözümün yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusunda Bahreyn'in verdiği desteği ifade ettiğini aktardı.

Al Halife'nin Gazze'de sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının sağlanmasının önemini vurguladığı da belirtildi.

17.03.2024 02.00

MISIR VE BAE, GAZZE'YE DOKUZUNCU KEZ HAVADAN YARDIM ULAŞTIRDI

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

"Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne ulaştırılan havadan insani yardım miktarı, 405 tona ulaştı.

17.03.2024 01:30

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: GAZZE'DEKİ FELAKETİ KELİMELER TARİF EDEMEZ

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde görevli hemşire Harb'in bölgedeki duruma ilişkin görüşlerine yer verildi.

"Gazze'deki mevcut durum bir felaket ve kelimeler bunu tarif edemez" ifadelerini kullanan Harb, burada yaşanan gıda eksikliği ve zor şartlarda tıbbi destek verdiklerini belirtti.

Paylaşımda, MSF'nin, bölgedeki personelleriyle nadiren irtibat kurabildiği de kaydedildi.

17.03.2024 01:00

GAZZE'NİN KUZEYİNE AYLAR SONRA İLK İNSANİ YARDIM KONVOYU GİRDİ

İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyine aylar sonra ilk insani yardım konvoyu girdi.

Yardımları taşıyan tırlar, Salahuddin Caddesi üzerinden Gazze'nin kuzeyine ulaştı.

17.03.2024 00.20

SCHOLZ: "GAZZE'YE ŞİMDİ BÜYÜK ÖLÇÜDE YARDIM ULAŞMASI LAZIM

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze’ye büyük ölçüde yardım ulaşmasının gerekli olduğunu söyledi.

Scholz, Ürdün ve İsrail’e yarın yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den sonra ikinci kez ve son dönemde 3 kez İsrail’i ziyaret ettiğini belirterek, savaşın ve oradaki durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ifade etti.

Bundan dolayı oradaki durum hakkında kapsamlı şekilde konuşmak gerektiğini anlatan Scholz, önce Ürdün’de Kral 2. Abdullah ile görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Scholz daha sonra İsrail’e geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve diğer yetkililerle de görüşeceğini belirterek, "Zor bir durumla karşı karşıyayız. Gazze'ye şimdi büyük ölçüde yardım ulaşması lazım. Bu konuşmam gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

17.03.2024 00.00

🔴ÖLÜ SAYISI 31.553'E ÇIKTI

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.

Yer: Gazze