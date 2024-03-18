Gazze'deki görüntüler kurgu mu? İletişim Başkanlığından net açıklama

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: - 18 Mart 2024 12:18 - Güncelleme: 18 Mart 2024 12:25 - Güncelleme:

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Son günlerde sosyal medyada dolaşan "Gazze'den gelen görüntülerin arkasında büyük bir kurgu ekibi var. Tiyatro sergileniyor" iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İddiaya konu görüntülerin, bir telekomünikasyon şirketinin, "Dünya bizi aydınlatacak" adlı reklam filmi çekimleri sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.