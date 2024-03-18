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Gazze'deki görüntüler kurgu mu? İletişim Başkanlığından net açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Gazze&#039;deki görüntüler kurgu mu? İletişim Başkanlığından net açıklama

Gündem Haberleri  / -

Son günlerde sosyal medyada dolaşan "Gazze'den gelen görüntülerin arkasında büyük bir kurgu ekibi var. Tiyatro sergileniyor" iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İddiaya konu görüntülerin, bir telekomünikasyon şirketinin, "Dünya bizi aydınlatacak" adlı reklam filmi çekimleri sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Gazze'den gelen görüntülerin arkasında büyük bir kurgu ekibi var. Tiyatro sergileniyor." iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin,  bir telekomünikasyon şirketinin, "Dünya bizi aydınlatacak" adlı reklam filmi çekimleri sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

Reklam filminin kamera arkası görüntülerinin, yanıltıcı iddialarla dolaşıma sokulduğu belirlenmiştir.

İsrail'in, Gazze halkının yaşadığı acılarla ilgili dünya kamuoyunda şüphe uyandırmak amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: -

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İddia Sahibi: GAZAWOOD - the PALLYWOOD saga İddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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