Gazze’nin aynısı Kıbrıs’ta yaşandı! Bütün dünya toplu katliamları yine izledi

Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanlarından Yılmaz Bora: “Aynı uluslararası aktörler bugün olduğu gibi o gün de Rumlar’a destek veriyordu. Bütün dünya toplu katliamları yine izledi. Yahudi tehlikesi Gazze’den ibaret görülmemeli, Kıbrıs’ı da istiyorlar” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) komutanlarından Yılmaz Bora, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında gazetemize açıklamalarda bulundu.

Bugün Gazze’de yaşananların aynısının Kıbrıs’ta yaşandığını belirten Bora şunları anlattı:

“Filistinlilerin bugün yaşadığı acıların aynısını 1963 yılından 1974’e dek kesintisiz olarak Kıbrıs Türk’ü de yaşadı. Sürgünler, açık yerleşim birimlerinin ölümcül bombardımanlarla yerle bir edilmesi, çocuk, yaşlı, kadın demeden sivillerin topluca katledilmesini biz de yaşadık. Bu nedenle Filistinlileri en iyi biz anlarız. Bugün olduğu gibi o gün de Rumlar’a aynı uluslararası aktörler destek veriyordu. Tüm dünya toplu katliamları yine izledi. Gençlerimiz tarihi yaşanmışlıkları iyi okusun. Bunlar geçmişte kaldı diye düşünmesinler. Yoksa çok daha acı felaketlerle yüzleştiklerin de iş işten geçmiş olur. Zira Yahudi tehlikesi Gazze’den ibaret görülmemeli. Kıbrıs’ı da istiyorlar ve bunun için sinsice topraklarımızı ele geçirerek koloniler kuruyorlar. Oyun aynı ancak piyonlar değişiyor.

ANAVATAN OLMASA TEK TÜRK KALMAZDI

Şu an Gazze sahipsiz. Ancak bizim bir anavatanımız vardı ve imdadımıza yetişti. Rumlar ve küresel efendileri, Kıbrıs Türklerini imha amaçlı 1963’te Akridas, 1974’te ise İfestos soykırım planlarını hazırladı ve hayata geçirdi. On binlerce Türk üç kilometrekarelik bir alanda 11 yıl aç, susuz bombalar altında yaşamaya mahkûm edildi. Tıpkı bugün Gazze’de olduğu gibi bir millet topyekûn ölüme terk edildi ve tüm dünya bu vahşeti seyretti.

Ama başaramadılar. Şayet anavatan olmasa şimdi Kıbrıs Adası’nda tek bir Türk ve bir karış toprağımız kalmazdı. 1571’den bu tarafa bizim olan topraklarımız bir gecede kan gölüne döndü ve 103 köyü boşaltmak zorunda kaldık. On binlerce Kıbrıs Türk’ü evsiz, yurtsuz bırakıldı ve göç yollarına düştü.

MEHMETÇİK DESTAN YAZDI

Tüm o felaket tablosunun ortasında Türk’ün direniş ruhu ortaya çıktı ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduk.

Kıbrıs Türk’ü yok olmanın eşiğine gelmişti. Ve son nefeste Türkiye’miz yardıma koştu. Mehmetçik savaşmıyor sanki destan yazıyordu. Müthiş bir yetenek ve cesaret örneği sergilediler. Sadece beş günde Yunan ve Rum güçleri darmadağın edildi. Adaya barışı, huzuru ve güveni yeniden getirdiler. Kimseler bilmez ama Türk askeri aslında Rumlar’a esenlik sebebi oldu.”

Kıbrıs’ta Siyonist planlara da dikkat çeken TMT mücahidi Yılmaz Bora, “Yahudi aklı sinsi ve kaleyi içeriden çökertme odaklı çalışır. Ödediğimiz o ağır bedelleri unutup maddi kaygılarla vatan toprağını Siyonist emellere feda etme lüksümüz yok. Hem Türkiye hem KKTC yönetimi bu tehdide karşı acil ve kalıcı önlemler almak zorunda” diye konuştu.