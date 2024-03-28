Gebze’de bomba paniği! Patlama sesi ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde oturanlar patlama sesi duyunca bomba ihbarında bulundu. Olay yerine gönderilen ekiplerin incelemesi sonucu gerçek ortaya çıktı

Kocaeli Gebze’ye bağlı Tavşanlı Mahallesi, 4536 Sokak’ta gece yarısı büyük bir patlama sesi duyuldu. Paniğe kapılan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Ardından adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede söz konusu sesin bir iş yerinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla mahalleli derin bir nefes aldı.