Geçitkale üssü artık Türkiye’nin, Doğu Akdeniz'deki kalemiz...

KKTC Meclisi, Geçitkale Hava Üssünün Türkiye’ye bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına devrine ilişkin protokolü onayladı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İHA ve SİHA’ların kullanımına açılan Geçitkale’nin askerî üsse dönüştürülmesi için kritik bir adım atıldı. KKTC Meclisi, Geçitkale Hava Üssünün Türkiye’ye bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına devrine ilişkin protokolü onayladı. Böylece Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra bir süre kullanılan ancak uzun yıllardır atıl durumda kalan Geçitkale Askerî Havaalanı, Türk SİHA ve İHA’larının sürekli konuşlanacağı daimî hava üssü olacak. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e hâkim bir konumdaki KKTC’de İHA ve SİHA üssü kurma kararı 2019 yılında Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasının ardından alınmıştı. Yine aynı yıl Dalaman’daki üssünden Kalkan Bayraktar TB-2 modeli SİHA, 5 saatlik bir uçuşun ardından KKTC’nin Geçitkale Askerî Hava Üssüne inmişti. Aradan geçen sürede Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA’lar, Geçitkale’yi iniş noktası olarak kullanırken daimî üs Dalaman oldu.

KARAKUŞ: STRATEJİK İMKÂN

Geçitkale Askerî Havaalanı’yla ilgili atılan adımı gazetemize değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş “Bu tür kararlar KKTC’nin tanınması bakımından büyük bir atılım yapma imkânı sağlar. Deniz ve hava sahanıza sahip olabilecek bir güce erişiyorsanız, tanınma konusunda da hatırı sayılı bir ülke konumuna geliyorsunuzdur. KKTC’nin bölgesinde bir kaza olduğunda, önce KKTC’nin arama-kurtarma ekibi yerini almalı. Ortada bir devlet var ancak sahillerini, havasını koruyacak kuvveti yok. KKTC’nin deniz veya hava sahasında bir olay meydana geldiğinde arama-kurtarma faaliyeti olan ülkeler, o bölgelerde hak iddia edebiliyor. KKTC’ye stratejik bir imkân kazandırmak aynı zamanda Türkiye’ye stratejik bir imkân kazandırmaktır” dedi. Karakuş, havaalanının İHA-SİHA uçuş merkezi olacağını bunun da bütün çevrenin gözetim altında tutulacağı anlamını taşıdığını ifade etti.

F-16’LAR DA ÜSLENEBİLİR

Türk SİHA’larının daimî olarak kullanması amacıyla hangarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı. Pist yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi. Uzmanlar, 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale’nin, bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16’ların da üslenebileceği bir üs hâline gelebileceğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin KKTC’de ayrıca savaş gemilerinin daimî olarak üsleneceği bir deniz üssü kurması da hedefleniyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra askerî üs amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı, Başkent Lefkoşa’nın 40 kilometre doğusunda Doğu Akdeniz’e hâkim bir noktada yer alıyor.