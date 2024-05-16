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Gelen koku 5 aylık gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adamın feci sonu kan dondurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gelen koku 5 aylık gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adamın feci sonu kan dondurdu
Adıyaman, Hasan Çetinkaya, Cenaze, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Adıyaman'da 71 yaşındaki Hasan Çetinkaya'nın yalnız yaşadığı konteynerden gelen kokular üzerine harekete geçen ekipler yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeniyle karşılaştı. Çetinkaya'nın 5 ay önce öldüğü tahmin edilirken ceset ilaçlama sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi K2-B Konteyner Kent Y sokak içerisinde meydana gelen olayda, 71 yaşındaki Hasan Çetinkaya’ya ait konteynerden kokuların gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde konteyner kapısını açarak içeriye girdi. Ekipler girdikleri konteyner içerisinde yalnız yaşayan Hasan Çetinkaya’nın cesediyle karşılaştı.

CESET ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen ve çürümeye başlayan cesette polis ekipleri incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından konteynerde belediye ekiplerince ilaçlama çalışması yapıldı.

İLAÇLAMA YAPILDIKTAN SONRA ÇIKARILDI

Tamamlanan ilaçlama sonrası çürümeye başlayan Çetinkaya’nın cesedini konteyner içerisinden çıkardı. Ceset, cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hasan Çetinkaya’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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