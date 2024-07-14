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Gelin ve damadın en mutlu günü kabusu oldu! Dehşet anları kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat dehşeti yaşadı. Ailelerin sözlü tartışması şiddetini arttırdı, silahlar ateşlendi. Davetlilerden biri o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'un Yenikent Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ, SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Düğünde çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce aileler kavgaya tutuştu. Silahların ateşlendiği olayda davetliler büyük korku yaşadı. Durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis tarafları güç bela ayırdı. 

DEHŞET ANI KAMERADA

Davetliler yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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