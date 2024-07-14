Gelin ve damadın en mutlu günü kabusu oldu! Dehşet anları kameraya yansıdı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme:

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Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat dehşeti yaşadı. Ailelerin sözlü tartışması şiddetini arttırdı, silahlar ateşlendi. Davetlilerden biri o anları cep telefonu ile kayda aldı.