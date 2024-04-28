Gelin ve damadın en mutlu günü kana büründü! Başından vurularak öldürüldü

Adana'da bir düğünde cinayet işlendi. Uzun zamandır evlik hayali kuran çiftin en mutlu günü kabus ile son buldu. Önce tartışma sonra silah sesleri...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

DÜĞÜNDE BAŞINDAN VURULDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tabancayla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.