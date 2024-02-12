Gezeravcı'nın 'Tuz Gölü Bitkisi' deneyinin sonuçları geldi! Mars detayı dikkat çekti

18 günlük uzay macerasında 13 deneye imza atan Alper Gezeravcı'nın 'Tuz Gölü Bitkisi' deneyinin detayları geldi. Yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin, çok zayıf yer çekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin yapılan deneye ilişkin bilgi veren araştırmacılar bitkinin Mars gibi, insanların tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip olduğunu kaydetti. Deney, mikro yer çekimi altında bitkinin tuza verdiği tepkinin incelenmesi ile devam edecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla döndü. 18 gün uzayda kalan Gezeravcı 13 deneye imzasını attı. Deneylere ilişkin bilgiler ise astronotun Ankara'ya gelişiyle birlikte ortaya çıkmaya başladı.

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonundan başarıyla dönen astronot Alper Gezeravcı'nın Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen "Schrenkiella parvula" bitkisine ilişkin uzayda yaptığı deneyin sonuçlarını paylaştı.

TUZ BİTKİSİ DENEYİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın uzay ortamında gerçekleştirdiği 13 deneyden birinin, yürütücülüğünü EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yaptığı Doç. Dr. Barış Uzilday ile Prof. Dr. İsmail Türkan'ın araştırmacı olarak katıldığı "Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması-Extremophyte" isimli deney olduğu hatırlatıldı.

Yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin, çok zayıf yer çekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin yapılan deney süresince, bitkinin fotoğraflarının, proje ekibine günlük olarak ulaştırıldığı kaydedildi.

BİTKİLER ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÇİMLENDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Barış Uzilday, şu bilgileri verdi:

Deneyin ikinci ve üçüncü günde bitkilerin çimlendiklerini gözlemledik. Bu, bizim için çok önemliydi. Beklediğimiz büyüme seviyesine ulaştıklarını ancak bitkilerin yaprak ve gövde şekillerinin mikro yer çekimi ile farklılık gösterdiğini gördük.

DİKKAT ÇEKEN MARS DETAYI

Schrenkiella parvula bitkisi Tuz Gölü etrafında yüksek tuza, ağır metallere, düşük ve yüksek sıcaklığa toleranslı, zorlu şartlara adapte olabilen bir bitki. Mars gibi, insanların ileride gitmeyi ve tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip.

-80 SANTİGRAT DERECEDE MUHAFAZA EDİLDİ

Deney sürecinin devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Uzilday, şunları kaydetti:

Bitkiler, deney sonunda astronotumuz Alper Gezeravcı tarafından hasat edildi. Bir solüsyon ile metabolik süreç tamamen durduruldu. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonunda -80 santigrat derecede derin dondurucuya aktarıldı. Aynı sıcaklıkta kapsül içinde dünyaya getirildi. Oradan da ülkemize gelecek. Bunu takiben biz burada hem bitkilerin büyüme performansı hem de yeni nesil RNA dizilime yöntemi ile hangi genler aktifleşmiş, mikro yer çekimi altında bitki tuza nasıl cevap vermiş bunları araştırmaya çalışacağız.

DENEYLERE İLİŞKİN BİLGİLER KACIR'DAN GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Kacır burada yaptığı konuşmada deneylere ilişkin şu bilgileri verdi:

Bitkilerle, alglerle, propolisle uzay yaşam destek sistemlerinde yapılacak çalışmalara yönelik araştırmalar gerçekleştirildi. Bilim insanlarımızın yürüttüğü projelerin her birinin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. Sadece bu görev kapsamında yürütülen 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir. Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan bilim insanları, Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesini bu misyon vesilesiyle takip etme imkanına sahip oldular.