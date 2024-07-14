Giresun Espiye'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Giresun'un Espiye ilçesi merkezli depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı. AFAD, Giresun depreminin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.
Giresun'un Espiye ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Giresun'daki Espiye merkez üslü depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu belirtildi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi