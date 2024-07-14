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Giresun Espiye'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Giresun Espiye&#039;de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı
Giresun, Espiye, Deprem, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Giresun'un Espiye ilçesi merkezli depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı. AFAD, Giresun depreminin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.

Giresun'un Espiye ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Giresun'daki Espiye merkez üslü depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu belirtildi

Giresun Espiye'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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