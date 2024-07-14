Giresun Espiye'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı

Giresun'un Espiye ilçesi merkezli depremin büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı. AFAD, Giresun depreminin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.

Giresun'un Espiye ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Giresun'daki Espiye merkez üslü depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu belirtildi