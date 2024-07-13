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Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yer kalmadı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yer kalmadı!
Bozcaada, Gökçeada, Feribot, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üç günlük tatili fırsat gören vatandaşlar Çanakkale'ye akın etti. Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine gitmek isteyen tatilciler feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. GESTAŞ, bazı hatlarda ek sefer yapılacağını duyurdu. 

Son yılların en çok talep gören yerlerinden olan Bozcaada ve Gökçeada, tatilcilerin akınına uğradı. 

Tatilciler, her iki ilçeye sefer yapılan Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yer kalmadı! - 1. Resim

Bazı vatandaşlar, sıcak havaya rağmen araçlarından inerek çevrede dolaşmayı tercih etti, bazıları ise yanlarına aldıkları kamp sandalyeleriyle ağaç altında bekledi.

Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yer kalmadı! - 2. Resim

EK SEFER YAPILACAK HATLAR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 20.00'de, Gökçeada'dan 22.00'de, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 18.00 ve 23.55'te, Bozcaada'dan ise saat 19.00 ve 23.30'da ek sefer yapılacağını duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yer kalmadı! - 3. Resim

Boğaz hattında ise seferlerin Çanakkale-Eceabat tarifeye uygun, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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