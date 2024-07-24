Gökdelenler hava akışını engelliyor! Şehir içi sıcaklık farkı 5 dereceyi geçiyor

Betonlaşmanın artması, yeşil alanların azalması ve trafi k yoğunluğu gibi faktörler, İstanbul gibi büyük şehirlerde şehir ısı adası etkisini şiddetlendiriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros “Şehir ısı adası, güneş enerjisinin yollar, binalar gibi insan yapımı malzemeler tarafından daha fazla emilmesi ve depolanması sebebiyle şehir merkezlerinin çevredeki kırsal alanlara göre daha sıcak olması şeklinde tanımlanıyor. İnsanların günlük faaliyetleri, motorlu araçlar, sanayi tesisleri vs. sıcaklık yaymaktadırlar. Yüksek binalar ve dar sokaklar, hava akışını engelleyebilmekte ve ısının hapsolmasına yol açabilmektedir. Bugünlerde İstanbul içindeki sıcaklık farkları 5 santigrat dereceyi aşabilmektedir” dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlerinde, 22 Temmuz sabah saatlerinde Adalar 26,5 derece iken Büyükçekmece 33,2, Tuzla ve Şişli 32,9 dereceydi. Sıcak hava dalgası uyarı eşiklerinin en düşük olduğu ilçeler Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz. Buralar şehrin kalanına göre daha az yoğun. Nüfus ve kentleşmenin yoğun, ölçülen ortalama sıcaklıkların ise yüksek olduğu yerler ise İstanbul’un güneyinde yer alan Kartal, Kadıköy ve Fatih ilçeleri.