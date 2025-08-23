Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gökyüzünde gurur veren irtifa! Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuşu

Gökyüzünde gurur veren irtifa! Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuşu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Türk savunma sanayinde gurur verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 40 bin 23 feet yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bayraktar TB2T-AI'nin yeni irtifa rekoru duyuruldu.

Milli SİHA'nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 40 bin 23 feet yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdığı bildirildi.

Gökyüzünde gurur veren irtifa! Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuşu - 1. Resim

BAYRAKTAR TB2T-AI'DEN GURUR VEREN UÇUŞ

Bayraktar TB2T-AI, mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip bulunuyor. Milli SİHA, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olarak öne çıkıyor.

Bayraktar TB2T-AI, artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak şekilde tasarlandı.

Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil 3 yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

Gökyüzünde gurur veren irtifa! Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuşu - 2. Resim

REKOR İRTİFA NASIL GELDİ?

Yeni nesil milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor.

Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Milli SİHA, her türlü zorlu şartın üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olarak uçuyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli şekilde üsse geri dönüş yapabilme özelliği, bu yeni irtifa seviyesinde de operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

