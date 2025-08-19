Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar

KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar

- Güncelleme:
Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar - 1. Resim

KIZILELMA YÜKSELDİ AKINCI TAKİP ETTİ 

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, uçuş testlerine devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar - 2. Resim

BAYRAKTAR NEXT SOSYAL'DE PAYLAŞTI 

Test görüntülerini Next Sosyal uygulamasından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" ifadelerini kullandı.

KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar - 3. Resim

