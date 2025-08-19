KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar

Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

KIZILELMA YÜKSELDİ AKINCI TAKİP ETTİ

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, uçuş testlerine devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

BAYRAKTAR NEXT SOSYAL'DE PAYLAŞTI

Test görüntülerini Next Sosyal uygulamasından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" ifadelerini kullandı.