KIZILELMA yabancı basında! "Seri üretim başladı, teslimat tarihi verildi"

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın seri üretimine resmen başladı. İlk teslimatların 2026 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SERİ ÜRETİM VURGUSU

Ukrayna merkezli "Freedom" haber sitesine göre, açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Savunma Sanayi ST’ye verilen röportajda yapıldı.

Bayraktar, “Bu yıl KIZILELMA’nın seri üretimine başladık. Gelecek yıl envantere girmesini bekliyoruz. Üretim süreci devam ediyor; altıncı KIZILELMA üretim hattında” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin geçmişte kendi savaş uçağını dahi tasarlayamayan bir ülke konumundayken, bugün insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünya liderleri arasında yer aldığını vurguladı.

KIZILELMA PROJESİ

KIZILELMA projesi, 2021 yılında MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) adıyla kamuoyuna tanıtıldı. 2022 yılında prototip aşamasına ulaştı. Planlanan ilk uçuş tarihi 2023 olmasına rağmen, KIZILELMA Aralık 2022’de ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Ocak 2023’te ikinci test uçuşu yapıldı ve sonraki testlerin tamamı başarıyla sonuçlandı.

UKRAYNA MOTORLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Baykar, 2021 yılında Ukrayna’nın devlet şirketi Ivchenko-Progress’ten AI-322F ve AI-25TLT tipi jet motorlarının siparişini verdi. Motor teslimatlarının 2024 yılı boyunca sürdüğü bildirildi.

Bayraktar KIZILELMA, Türk savunma sanayii açısından hem teknolojik bir dönüm noktası hem de geleceğin savaş doktrinlerinde önemli bir aktör olarak görülüyor.