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KIZILELMA için kritik gelişme! Türkiye 2026’da gökyüzüne adını yazacak

Kaynak: Dış Haberler
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KIZILELMA için kritik gelişme! Türkiye 2026’da gökyüzüne adını yazacak
KIZILELMA, Seri Üretim, Ukrayna, Baykar, Teknoloji, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türk savunma sanayiinde dev bir dönüm noktası! Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, Ukrayna yapımı AI-322F turbojet motoruyla seri üretim aşamasına geçti. Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda, Baykar'ın altıncı prototipi üretim hattına aldığını dünyaya duyurdu.

Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda, Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma’nın seri üretimine Ukraynalı AI-322F turbojet motoruyla başladığını duyurdu.

Habere göre, Türk savunma sanayi firması Baykar, 2026’da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan KIZILELMA’nın altıncı prototipini üretim hattına aldı. 

Haberde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarına da yer verildi.

Bayraktar, insansız hava araçlarının savaş alanındaki rolünün tamamen değiştiğine işaret ederek, "İHA'lar artık yalnızca keşif değil, doğrudan muharebe unsuru" dedi ve Kızılelma'nın, insan hayatını riske atmadan en tehlikeli görevleri üstlenebileceğini vurguladı.

UKRAYNALI AI-322F MOTOR KULLANILIYOR

Ukrainska Pravda ve bağlı teknoloji yayınları, Kızılelma’nın motorunun, Ukrayna yapımı AI-322F turbojetin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğunu aktardı. Bu motor sayesinde Kızılelma’nın süpersonik hızlara çıkabileceği belirtildi.

KIZILELMA için kritik gelişme! Türkiye 2026’da gökyüzüne adını yazacak - 1. Resim

Kısa güvertelerden kalkabilen, otomatik iniş yapabilen ve 1,5 tona kadar mühimmat taşıyabilen Kızılelma, gelişmiş radar görünmezliği ve AESA radarı ile donatıldı. Uçak, düşük radar izi ve durumsal farkındalık kabiliyetiyle hava muharebe sistemlerinde yeni bir safhaya geçiş olarak tanımlanıyor.

Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin dünyada seri İHA üreten ilk ülke olduğunu ve 2025 itibarıyla küresel pazarda %65'lik paya ulaştığını belirtti.

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde. KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da."

Kaynak: Dış Haberler

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