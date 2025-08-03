KIZILELMA için kritik gelişme! Türkiye 2026’da gökyüzüne adını yazacak

Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda, Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma’nın seri üretimine Ukraynalı AI-322F turbojet motoruyla başladığını duyurdu.

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Habere göre, Türk savunma sanayi firması Baykar, 2026’da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan KIZILELMA’nın altıncı prototipini üretim hattına aldı.

Haberde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarına da yer verildi.

Bayraktar, insansız hava araçlarının savaş alanındaki rolünün tamamen değiştiğine işaret ederek, "İHA'lar artık yalnızca keşif değil, doğrudan muharebe unsuru" dedi ve Kızılelma'nın, insan hayatını riske atmadan en tehlikeli görevleri üstlenebileceğini vurguladı.

UKRAYNALI AI-322F MOTOR KULLANILIYOR

Ukrainska Pravda ve bağlı teknoloji yayınları, Kızılelma’nın motorunun, Ukrayna yapımı AI-322F turbojetin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğunu aktardı. Bu motor sayesinde Kızılelma’nın süpersonik hızlara çıkabileceği belirtildi.

Kısa güvertelerden kalkabilen, otomatik iniş yapabilen ve 1,5 tona kadar mühimmat taşıyabilen Kızılelma, gelişmiş radar görünmezliği ve AESA radarı ile donatıldı. Uçak, düşük radar izi ve durumsal farkındalık kabiliyetiyle hava muharebe sistemlerinde yeni bir safhaya geçiş olarak tanımlanıyor.

Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin dünyada seri İHA üreten ilk ülke olduğunu ve 2025 itibarıyla küresel pazarda %65'lik paya ulaştığını belirtti.

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde: