Türk mühendisliği tarih yazmaya devam ediyor! KIZILELMA tüm testleri geçti

Türk savunma sanayisi gururlandırmaya devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA PT-4, test uçuşunda gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla geçti.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı.

İLKLERE İMZA ATTI

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı.

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.