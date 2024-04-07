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Haberler > Gündem > Güçlü ülke güçlü Dışişleri ile olur, teşkilat baştan aşağı yapılandırılıyor

Güçlü ülke güçlü Dışişleri ile olur, teşkilat baştan aşağı yapılandırılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güçlü ülke güçlü Dışişleri ile olur, teşkilat baştan aşağı yapılandırılıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesinden sonra Türkiye Yüzyılı çalışmaları çerçevesinde bakanlık bünyesinde de önemli değişikliklere gidiliyor. Yapılanma ile birlikte Dışişleri, “daha güçlü, daha aktif ve sorumluluk üstlenici ve sonuç belirleyici” bir kimliğe bürünüyor.

HABER MERKEZİ -  Yeniden yapılanma kapsamında en dikkat çekici kurumlardan biri Uluslararası Ara Buluculuk Genel Müdürlüğü oldu. Böylece, bakanlık bünyesinde yürütülen ara buluculuk çalışmaları tek bir çatı altında toplandı. Ara buluculuk genel müdürü için büyükelçiler arasından atama yapılacak.

Dünyanın her coğrafyasına ayrı bir genel müdürlük oluşturulacak olan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Dış Politika Danışma Kurulunun oluşturulması da kararlaştırıldı. Kurul, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının oluşturulması, yönlendirilmesi ve uygulanması hakkında değerlendirmeler yapmak ve görüş bildirmekle görevli olacak. Bu arada, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğünün görev alanına savunma ve savunma sanayii ile ilgili konular da eklendi.

Güçlü ülke güçlü Dışişleri ile olur, teşkilat baştan aşağı yapılandırılıyor - 1. Resim

Fotoğraftaki Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot

Ayrıca Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ise ‘İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ olarak yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılandırmada dikkat çeken bir başka genel müdürlük ise Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü oldu. Bu genel müdürlük “Türkiye’yi yakından ilgilendiren çok modlu taşımacılık koridorlarına dair girişim veya projeleri takip ederek, politika ve tutum belirlenmesi sürecine katkıda bulunmakla’ görevli olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığında sözleşme ile yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilmesinin de önü açıldı.

Güçlü ülke güçlü Dışişleri ile olur, teşkilat baştan aşağı yapılandırılıyor - 2. Resim

Dışişleri Bakanı Fidan’ın,  Brüksel’deki NATO zirvesi  dönüşünde kurumdan yapılan  açıklamada, yeni yapılanmaya  vurguda bulunularak “Güçlü  Dışişleri Bakanlığı, güçlü bir  dış ilişkilerin olmazsa  olmazıdır” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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