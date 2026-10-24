Güllü’nün kızının cezasına itiraz! Avukatı o ayrıntıya dikkat çekti

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gülter'in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz edeceklerini belirterek dosyadaki delillerin değerlendirilmesine ve tanık ifadesine tepki gösterdi.

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Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından avukatı Merve Uçanok'tan itiraz açıklaması geldi. Uçanok, mahkumiyet kararına karşı üst mahkemelere başvuracaklarını bildirdi.

Avukat Merve Uçanok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Ekim 2026'da müvekkili Tuğyan Ülkem Gülter'i annesi Güllü'yü kasten öldürmek suçundan mahkum ederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığını hatırlattı.

"DOSYADAKİ BİRÇOK DELİLE İTİBAR EDİLMEDİ"

Gerekçeli kararı incelediklerini belirten Uçanok, mahkumiyetin dosyadaki birçok delil dikkate alınmadan verildiğini savundu. Kararın, tanık Sultan Nur Ulu'nun sonradan değiştirdiği ifade ile Bursa Kriminal Laboratuvarının olay yerinden yaklaşık bir ay sonra alınan örneklerde zeminde kayganlık oluşturabilecek özel bir madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.

Uçanok, olay günü eve gelen kolluk görevlilerinin zeminin son derece kaygan olduğuna dair değerlendirmelerde bulunduğunu öne sürdü. Olay yerini inceleyen Cumhuriyet savcısının da zeminin kaygan olduğunu tutanağa geçirdiğini iddia eden avukat, müvekkilinin kardeşi T. Hamza Yağız Gülter'in ifadesinde de evin zeminindeki kayganlık sorununa ve annesinin daha önce bu nedenle düştüğüne ilişkin beyanlar bulunduğunu belirtti.

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TANIK İFADESİNE İTİRAZ ETTİ

Tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadelerinin değerlendirilmesine de itiraz eden Uçanok, tanığın özgürlüğünü kaybetme tehdidi altında olduğu ve avukatlarıyla yaklaşık bir gün görüştürülmediği bir gözaltı sürecinin ardından verdiği ifadelere gerekçesiz biçimde üstünlük tanındığını savundu.

Tanığın beyanının somut delillerle desteklenmediğini ileri süren Uçanok, söz konusu ifadenin dosya kapsamında verilen ilk üç ifadeyle çeliştiğini iddia etti. Avukat, bu beyanın mahkumiyete esas alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

"MASUMİYET KARİNESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Kararın hukuka aykırı olduğunu savunan Uçanok, ayrıntılı kanun yolu başvurularını yapacaklarını bildirdi. Üst mahkemelerin müvekkili hakkındaki mahkumiyet kararının hukuka aykırılığını tespit edeceğine inandıklarını belirten avukat, yargı süreci devam ederken kamuoyuna masumiyet karinesi ilkesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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