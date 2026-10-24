Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı: 'Tasarlama' neden kabul edilmedi?

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, tanık Sultan Nur Ulu'nun duruşmadaki ifadesi ve kriminal inceleme raporunu değerlendirerek Gülter'in annesini kasten öldürdüğü sonucuna vardı.

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Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi belli oldu. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tanık Sultan Nur Ulu'nun duruşmadaki yeminli ifadesi başta olmak üzere dosyadaki beyanları, kamera kayıtlarını ve kriminal inceleme raporunu birlikte değerlendirdi.

Mahkemenin 9 Ekim 2026 tarihli gerekçeli kararında, olayın 26 Eylül 2025'te meydana geldiği hatırlatıldı. Dosyadaki kamera kayıtlarında, olayın yaşandığı saatlere kadar eve başka bir kişinin giriş veya çıkış yaptığının tespit edilemediği belirtildi. Olay anına ilişkin doğrudan görgüye dayalı anlatımın ise Sultan Nur Ulu tarafından yapıldığı kaydedildi.

Tuğyan Ülkem Gülter

MAHKEME TANIK ULU'NUN İFADESİNE NEDEN İTİBAR ETTİ?

Sultan Nur Ulu, 1 Ekim 2026 tarihli duruşmada verdiği yeminli ifadesinde, evde müzik eşliğinde eğlendikleri sırada Güllü'nün odaya geldiğini anlattı. Aynaya döndüğü esnada yaşananları görmediğini belirten Ulu, yeniden döndüğünde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü söyledi.

Mahkeme, tanığın soruşturmanın ilk aşamalarındaki ifadeleriyle duruşmadaki anlatımı arasındaki farklılıkları da değerlendirdi. Ulu'nun ilk ifadelerinde düşme anını görmediğini söylediği, daha sonra ise bu beyanını korktuğu için verdiğini açıkladığı aktarıldı. Tanık, sanığın kendisine zarar verebileceğinden ve olayın sorumluluğunu üzerine atabileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Kararda, Kervan Eminoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadeye de yer verildi. Eminoğlu'nun, olaydan birkaç gün sonra Sultan Nur Ulu'nun kendisine, Tuğyan Ülkem Gülter'in olayın sorumluluğunu kendisine yükleyebileceği yönünde konuştuğunu anlattığı kaydedildi.

Mahkeme, Sultan Nur Ulu'nun sanığa iftira atmasını gerektirecek somut bir husumet nedeninin ortaya konulmadığını ve tanığın çelişkili ifadelerine ilişkin açıklamalarının birbiriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi. Bu gerekçelerle duruşmada verdiği yeminli ifadeye üstünlük tanındı.

KRİMİNAL İNCELEME RAPORU DA KARARDA YER ALDI

Gerekçeli kararda, olayın yaşandığı pencerenin hemen önünden alınan örnekleri inceleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 10 Ekim 2025 tarihli raporu da değerlendirildi.

Raporda, incelenen örneklerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi. Mahkeme, bu bulguyu da Sultan Nur Ulu'nun Güllü'nün pencereden atıldığı yönündeki anlatımını destekleyen unsurlar arasında saydı.

Dosyadaki adli tıp raporlarında ise Güllü'nün ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, çok sayıda kırık, kafa içi ve beyin kanaması ile iç organ ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME NEDEN KABUL EDİLMEDİ?

Mahkeme, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılmış olmasına rağmen, öldürme kararının ne zaman alındığının mevcut delillerle kesin biçimde belirlenemediğini değerlendirdi.

Kararda, bir suçun önceden planlandığının yalnızca varsayım ve yorumlarla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda tasarlama unsurunun oluşmadığı sonucuna varıldı.

Buna karşılık mahkeme, tanık beyanları ve dosyadaki diğer deliller doğrultusunda Gülter'in annesi Güllü'yü kasten öldürdüğünün sabit olduğuna hükmetti.

Güllü (Gül Tut)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter'i üstsoya karşı kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık hakkında takdiri indirim nedeni bulunmadığı gerekçesiyle indirim hükümleri uygulanmadı.

Mahkeme, Gülter'in tutukluluk hâlinin devamına karar verirken hükme karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceğini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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