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Güllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”

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Güllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”
Başlık ResmiGüllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünün ardından yaşadığı zorlu sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük bir iç mücadele verdiğini belirten Gülter, önceliğinin annesine herhangi birinin zarar verip vermediğini öğrenmek olduğunu söyledi. Kimsenin haksız yere suçlanmasını istemediğini vurgulayan Gülter, kendisini eleştirenlere de anlayış çağrısında bulundu.

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Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin vefatının ardından yaşadığı duygusal zorlukları dile getirdi. İçinde verdiği mücadelenin büyüklüğünü yalnızca kendisinin ve Allah'ın bilebileceğini ifade eden Gülter, kimsenin kendisini tam anlamıyla anlayamayacağını söyledi.

Güllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”
Başlık ResmiGüllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”
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“AMACIM ANNEME ZARAR VERDİ Mİ ÖĞRENMEK”

Annesinin ölümüne ilişkin gerçeği öğrenmek istediğini belirten Gülter, masum bir kişinin haksız yere cezalandırılması için çaba göstermediğinin altını çizdi. Kendisine gönderilen mesajları okuduğunu ve destek verenlere teşekkür ettiğini aktaran Gülter, görüşlerine katılmadığı veya sessiz kaldığı gerekçesiyle yargılanmaması gerektiğini vurguladı.

Tuğberk Gülter, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebiliriz. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz. Benim tek amacım anneme bir zarar verdi mi, vermedi mi, bunu öğrenmek.”

Güllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”
Başlık ResmiGüllü’nün oğlundan mesaj… “Tek amacım gerçeği öğrenmek”

“SUÇSUZ YERE BİRİNİ İÇERİ TIKIP…”

“Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü içeride geçirsin diye uğraşan biri değilim. Atılan her mesajı okuyorum, gerçekten teşekkür ederim. Ama sizden anlayış bekliyorum. Lütfen sizin görüşünüze veya sizin bir cümlenize katılmıyorum diye veya ses çıkarmıyorum diye beni yargılamayın. Kendinizi birazcık benim yerime koymaya çalışın."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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