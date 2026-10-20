2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen, eşi Bülent Erdoğan’ın vefatından bir süre sonra kızı Alya Erdoğan’ı da kaybettiğini açıklamıştı. Kızının ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Seğmen, yaşadığı büyük acıyla gündeme gelmişti. Alya’nın hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin ayrıntılar ise annesinin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

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Fatoş Seğmen, kızı Alya’nın vefatının ardından Birsen Altuntaş’a konuştu. Kızının 8 aylıkken kronik bir rahatsızlıkla mücadele etmeye başladığını belirten Seğmen, yıllar boyunca yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Alya’nın en ufak bir soğuk algınlığında bile sağlık durumunun kötüleştiğini ifade eden Seğmen, kızının iki kez entübe edildiğini söyledi. Tüm zorluklara rağmen hastalıklarla mücadele eden kızının bir süre sonra sağlığına kavuştuğunu belirten acılı anne, hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte güzel bir yaz geçirdiklerini dile getirdi.

Evlat kaybının tarifsiz bir acı olduğunu vurgulayan Seğmen, kızının tedavi süreci boyunca bir an olsun yanından ayrılmadığını ifade etti.

Fatoş Seğmen'in kızının hastalığı ortaya çıktı! Acılı anne yaşadıklarını anlattı

İKİ KEZ ENTÜBE EDİLDİ

Fatoş Seğmen, kızının sağlık durumunun iyiye gittiği dönemde yapılan rutin kontrol sırasında bir virüs kaptığının belirlendiğini açıkladı. Virüsün ardından Alya’nın sol akciğerinin tamamen kapandığını belirten Seğmen, kızının ventilatör desteğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Seğmen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme’de çok güzel bir yaz geçirdik.”

Fatoş Seğmen'in kızının hastalığı ortaya çıktı! Acılı anne yaşadıklarını anlattı

YAŞAMAKTAN ÇOK YORULDU

“Ancak rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya’yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. O iğneleri olmaktan, aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım attım, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği de isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun…”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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