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Günlerdir kayıp olan köpeği tel örgüyle hapsedip ölüme terk ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da 20 gündür kayıp olan 3 yaşındaki Kangal cinsi bekçi köpeği metruk  bir binada ölüme terk edilmiş halde bulundu. Köpeğin çıkmaması için tel örgüyle hapsedildiği ortaya çıktı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan köpeğin açlık ve susuzluktan perişan olduğu görülürken ne için hapsedildiği ise araştırılıyor. 

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen olayda, ilçece güvenli görevlisi olarak çalışan Adem Kılıç'a ait 3 yaşındaki Kangal cinsi bekçi köpeği, 20 gün önce kayboldu.

Geçen süreçte sahibinin bütün aramalarına rağmen köpek bulunamadı. Dün akşam saatlerinde Tercan ilçe merkezinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Ömer Durmuş, mahallede bulunan metruk bir binadan garip sesler duyunca dışarıdan binayı kontrol etti.

CAMDAN KURTARILMAK İÇİN SESLER ÇIKARDI

Durmuş, metruk binanın ikinci katında bir Kangal cinsi köpeğin olduğunu fark edince durumu aranan köpek olabilir diye sahibine haber verdi.

Köpeğin birileri tarafından metruk binanın odasına hapsedilerek kapıya çıkmaması için tel örgüyle çevrildiği anlaşıldı. Köpeğin kendi çabasıyla metruk binanın üst kattaki odasına çıkıp burada bulunan camdan kurtarılmak için sesler çıkardığını görüldü.

AÇ VE SUSUZ BIRAKILMIŞ

Açlık ve susuzluktan perişan hale gelen köpek merdiven konulup üst kattaki odanın camından çekilerek çıkarıldı. Perişan bir halde olan hayvana hemen su verildi.

Köpeği kim? Ne için? hapsettiği polis ekiplerince araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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