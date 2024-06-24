Afrikalı Abdülşükür Maiga Adana'nın Afrika'daki ülkelerden daha sıcak olduğunu söyledi

Afrika kökenli Abdülşükür Maiga, yaşadığı Adana'nın Afrika'dan daha sıcak bir yer olduğunu dile getirdi. "Felaket bir nem var" diyen Abdülşükür Maiga, Adanalıları Afrika'ya davet etti.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı Adana'nın Kozan ilçesinde Afrika kökenli vatandaşı da sıcaklar pes dedirtti. Abdülşükür Maiga, Afrika'da böyle sıcak olmadığını belirterek Adanalıları Afrika’ya davet etti.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'dan Türkiye'ye eğitim için İstanbul’a gelen ve ardından Adanalı bir genç kız ile evlenen, Abdülşükür Maiga (31) Kozan'a gezmeye geldi. Maiga, Afrika'nın da sıcak olduğunu ancak Adana kadar sıcak olmadığını ifade ederek, Adana sıcağının dayanılmaz olduğunu söyledi.

"ADANA AFRİKA'DAN SICAK"

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi Dağılcak tabiat parkına serinlemek için gelen gelen Maiga ve ailesi Adana’yı çok sevdiklerini ifade ederek Adana’nın Afrika’dan çok sıcak ama insanların da çok sıcak kanlı olduğunu kaydetti.

Türkiye’ye eğitim için geldiğini aktaran Maiga, "Batı Afrika’dan Burkina Faso’dan geldim. Adana çok sıcak bizim o taraftan da sıcak. Felaket bir nem var. Burada gecede sıcak gündüzde çok sıcak. Türkiye’ye eğitim için geldim. Sonra ticarete atıldım. Eşim Adanalı. Adana çok sıcak ama insanları çok sıcaklı ve iyi insanlar. Sıcağına girmeyelim. Afrika çok büyük Sahraya doğru gittikçe çok sıcak oluyor. Sahra'da sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Oranın 60 derecesi ile buranın 50 derecesini kıyasladığımız zaman burası daha sıcak . Çok nem var. Adanalıları Afrika’ya bekleriz. Kozan’ı da çok güzel bulduk. Burada ailemizle tatile geldik" diye konuştu.

ADANALILAR DOĞAYA AKIN ETTİ

Kozan Dağılcak Tabiat parkı işletmecisi Rıfat Akşahin ise bu ay tatil ve aşırı sıcaklar ile birlikte Dağılcak Tabiat Parkının serinliği, doğası ile birlikte yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırladığını kaydederek bölgede aşırı sıcaklar nedeni ile Adanalıların doğaya akın ettiğini ifade etti.