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Günün en acı haberi Samsun'dan geldi! Arkadaşları doğum gününü kutlamak istemişti, canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Günün en acı haberi Samsun&#039;dan geldi! Arkadaşları doğum gününü kutlamak istemişti, canından oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da yaşayan 19 yaşındaki Metehan Gümüş, arkadaşları ile birlikte Samsun'a gitti. Geçen hafta yeni yaşına giren Gümüş'ün doğum gününü kutlamak isteyen arkadaşlarının jesti onun sonu oldu...

Çorum'da ikamet eden Metehan Gümüş'ün geçen hafta 19 yaşına girdi. Genç arkadaşları müsait olamadığı için doğum gününü erteledi. Hep birlikte hafta sonu için anlaşan arkadaşlar kutlamayı Samsun'da yapmaya karar verdi. 

Günün en acı haberi Samsun'dan geldi! Arkadaşları doğum gününü kutlamak istemişti, canından oldu - 1. Resim

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde deniz kenarına çadır kuran gençler geceyi çadırda geçirip, sabah 05.00 sıralarında yüzmek için Karadeniz'e girdiler.

Günün en acı haberi Samsun'dan geldi! Arkadaşları doğum gününü kutlamak istemişti, canından oldu - 2. Resim

Bir süre sonra gençlerden Metehan Gümüş denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisine bağlı dalgıçlar, Sahil Güvenlik, Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.

Günün en acı haberi Samsun'dan geldi! Arkadaşları doğum gününü kutlamak istemişti, canından oldu - 3. Resim

Ekipler denizde arama çalışması yaparken, Metehan Gümüş sahile vurmuş olarak bulundu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gümüş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Günün en acı haberi Samsun'dan geldi! Arkadaşları doğum gününü kutlamak istemişti, canından oldu - 4. Resim

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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