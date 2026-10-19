Vefat eden eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen Meclis törenine, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tokalaşma damga vurdu.

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Vefat eden 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu

ZORAKİ TOKALAŞMA GÜNDEM OLDU

Gülay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Gülay'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaşması damga vurdu. Özel'in surat ifadesi, günün en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu

Gülay'ın cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1946 yılında Akhisar'da dünyaya gelen Hasan Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mühendis ve idareci olarak çeşitli firmalarda çalışan Gülay, 20. ve 21. Dönem'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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