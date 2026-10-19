Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Vefat eden eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen Meclis törenine, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tokalaşma damga vurdu.

Kaydet
|

Vefat eden 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu
Başlık ResmiGünün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu

ZORAKİ TOKALAŞMA GÜNDEM OLDU

Gülay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Gülay'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaşması damga vurdu. Özel'in surat ifadesi, günün en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu
Başlık ResmiGünün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu

Gülay'ın cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1946 yılında Akhisar'da dünyaya gelen Hasan Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mühendis ve idareci olarak çeşitli firmalarda çalışan Gülay, 20. ve 21. Dönem'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Günün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu
Başlık ResmiGünün karesi! Kılıçdaroğlu ile Özel'in zoraki tokalaşması cenazeye damga vurdu
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.