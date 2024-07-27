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Gürcistan'daki deprem Artvin'i salladı!

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Gürcistan&#039;daki deprem Artvin&#039;i salladı!

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Gürcistan'da saat 08.45'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.7 olarak kaydederken sarsıntı Artvin'de de hissedildi.

AFAD Gürcistan Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesinde büyüklüğü 3.8 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 9.7 olarak kaydedilirken deprem, Artvin'in Borçka başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden hissedildi.

Gürcistan'daki deprem Artvin'i salladı! - 1. Resim

 

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