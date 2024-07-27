Gürcistan'daki deprem Artvin'i salladı!

Düzenleyen: Çağla Çağlar 27 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme:

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Gürcistan'da saat 08.45'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.7 olarak kaydederken sarsıntı Artvin'de de hissedildi.