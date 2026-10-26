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Güvenlik kaynaklarından önemli değerlendirme: Her yerde varız, görünmeyiz

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Güvenlik kaynaklarından önemli değerlendirme: Her yerde varız, görünmeyiz
Başlık ResmiGüvenlik kaynaklarından önemli değerlendirme: Her yerde varız, görünmeyiz

Güvenlik kaynakları, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye süreci 'terörsüz bölge'ye evriliyor. Yakında PJAK da silah bırakma safhasına gelecek. Bölgedeki her gelişmeyi takip ediyoruz. Açık olarak hiçbir yerde yokuz, gizli olarak her yerde varız." ifadelerine yer verildi.

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Akif Bülbül
AKİF BÜLBÜL

Terörsüz Türkiye süreci problemsiz bir şekilde devam ediyor. Suriye ve Irak'ın ardından sıra İran'a geliyor. Son gelişmelerle ilgili gazetemize bilgi veren güvenlik kaynakları, süreç için "Çok güzel ve emin adımlarla ilerliyor." diyor.

"PJAK DA SÜRECE KATILACAK"

Kaynaklar, şunları aktarıyor:

"Irak'ın yeni hükümeti ile ilişkiler çok iyi, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Onlara her zaman 'Biz sözlerimizin arkasındayız. Benim sınır güvenliğim sağlanıp terör tehdidi ortadan kalkınca ülkende ne işimiz var' mesajı veriyoruz. Şu an Irak ve Suriye'de entegrasyon ile silahların toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu iki ülkenin yanı sıra İran da çok ciddi tedbirler alıyor. Muhtemelen ileride PJAK da sürece katılacak. Gelişmelerin hepsi 'Terörsüz Bölge'ye doğru evriliyor. Nihai maksat da bu zaten."

Değerlendirmede, "İki hafta önce Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el Suud, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. Görüşmelerde bulundu. Buna karşılık bizden bir heyet de savaş gemimizle Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye gitti." denildi.

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"HER YERDE VARIZ"

Güvenlik kaynaklarının değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca Suriye ordusunu eğitmeye devam ediyoruz. Kısacası her yerde varız, hiçbir yerde yokuz. 'Buradayım' diye bağırmıyoruz. Kendimizi açık etmeden, gizlenerek her şeyi yakından izliyoruz ve ilerletiyoruz."

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