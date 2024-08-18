Haberler Kütahya'dan geldi, 3 kadın canından oldu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da meydana gelen 2 feci kazada 3 kişi canından oldu. İlk kazada eşi ile düğünden dönen bir kadın hayatını kaybetti. İkinci kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kız kardeş feci şekilde öldü.
İlk kaza Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirtilmeyen 43 ADG 562 plakalı otomobil, düğün salonundan dönerken eşiyle birlikte çevre yolunun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki İmiş Tıraş isimli kadına çarptı.
Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.
ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN İKİ KARDEŞ CANINDAN OLDU
Diğer kaza ise, Kütahya Eskişehir karayolu, Eskişehir istikametinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kız kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı