Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 9 Mart 2024 06:43 - Güncelleme: 9 Mart 2024 06:49 - Güncelleme:

Meteoroloji, Ankara, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Meteoroloji kar uyarısında bulunmuştu, dün gece birçok yerde etkisini gösterdi. Ankara'da park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı. Karabük'te de benzer manzaralar vardı. Hava sıcaklıkları ise 1 dereceye kadar düştü, işte yurttan Mart karı manzaraları...