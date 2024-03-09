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Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü
Meteoroloji, Ankara, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Meteoroloji kar uyarısında bulunmuştu, dün gece birçok yerde etkisini gösterdi. Ankara'da park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı. Karabük'te de benzer manzaralar vardı. Hava sıcaklıkları ise 1 dereceye kadar düştü, işte yurttan Mart karı manzaraları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler önce sarı kod ile uyarı vermişti. Beklenen kar dün gece etkisini gösterdi.

Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü - 1. Resim

Ankara'nın birçok ilçesinde yağış vardı, yer yer karla karışık yağmur olarak devam etti. Başkent kısa sürede beyaza büründü. 

Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü - 2. Resim

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü - 3. Resim

Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı.

Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü - 4. Resim

Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.

Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü - 5. Resim

KARABÜK'TE KAR ETKİLİ OLDU

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Mart ayında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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