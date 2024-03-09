Hafta sonuna karla uyandılar! Gece yarısı başladı, her yer beyaza büründü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Meteoroloji kar uyarısında bulunmuştu, dün gece birçok yerde etkisini gösterdi. Ankara'da park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı. Karabük'te de benzer manzaralar vardı. Hava sıcaklıkları ise 1 dereceye kadar düştü, işte yurttan Mart karı manzaraları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler önce sarı kod ile uyarı vermişti. Beklenen kar dün gece etkisini gösterdi.
Ankara'nın birçok ilçesinde yağış vardı, yer yer karla karışık yağmur olarak devam etti. Başkent kısa sürede beyaza büründü.
Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı.
Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.
KARABÜK'TE KAR ETKİLİ OLDU
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Mart ayında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı