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Hakkari'de çığ düştü: Çukurca kara yolu kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hakkari&#039;de çığ düştü: Çukurca kara yolu kapandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari Depin mevkisindeki tünelin yakınına çığ düştü. Çığ nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de iki günden beri karla karışık yağmur etkili oluyor. Depin mevkisindeki tünelin yakınına ise çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulundu.

Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

DAĞDAN TAŞ VE KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öte yandan yağış nedeniyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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