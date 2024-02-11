Hakkari'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi Hakkari'den geldi. Saat 07.36'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ilk verileri sosyal medya hesabından duyurdu, işte son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkez iyi büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen bu afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Yurdun dört bir yanında aynı korku devam ederken son deprem haberi Hakkari'den geldi. AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler ve son gelişmeler...

HAKKARİ 4,4 İLE SALLANDI

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Yüksekova olarak açıkladı. Bugün saat 7.36'da meydana gelen deprem yerin 5.74 km derinliğinde meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

HAKKARİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Çelik paylaşımında; "Yüksekova ilçemizde saat 7:36’da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.