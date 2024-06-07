Hakkari'de ortalık karıştı! Polise saldırdılar, gözaltılar var

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınması ve tutuklanması sonrası başlayan olaylar devam etti. Dün akşam yasağa rağmen bir grup provokatör sokaklara barikat kurup ateş yaktı. Bölgeye giden ekipler de taşlı saldırıya uğrayınca ortalık karıştı.

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan ve görevden uzaklaştırılarak ve yerine kayyum atanan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış tutuklanmıştı. Sonrasında terör yandaşları sokaklara çıkarak provokatif eylemlerde bulunmuştu. Akabinde il genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı açıklanmıştı. Dün akşam Hakkari'de sıcak saatler yaşandı.

YASAĞI DELİP ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR

Gazi ve Yeni mahallelerde toplanan gruplar yasağa rağmen barikat kurup ateş yaktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri kalabalığa müdahale ederken, polise havai fişek ve taşlarla saldırı düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeye gelen takviye ekiplerle olaylar yatıştırıldı. Polise saldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.