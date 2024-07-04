Haliç Köprüsü’nün Ankara istikameti trafiğe kapandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Haliç Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.
Haliç Köprüsü’nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlattı.
TRAFİK AKIŞI YAN YOLDAN
Saat 23.00’te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenildi.
8 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı