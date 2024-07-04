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Haliç Köprüsü’nün Ankara istikameti trafiğe kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haliç Köprüsü, Trafik Akışı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Haliç Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.

Haliç Köprüsü’nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlattı.

Haliç Köprüsü’nün Ankara istikameti trafiğe kapandı - 1. Resim

TRAFİK AKIŞI YAN YOLDAN

Saat 23.00’te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenildi.

Haliç Köprüsü’nün Ankara istikameti trafiğe kapandı - 2. Resim

8 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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