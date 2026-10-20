İstanbul'da meydana gelen felakette otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç açıklarında bulundu. Can kaybı 7'ye yükseldi.

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İstanbul'daki yağış nedeniyle Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan Ahmet Derin'in cesedi Haliç'te bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç'te bulundu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Açıklamada, "Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin'e ait olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." denildi.

CAN KAYBI İSTANBUL'DA 7, TOPLAMDA 9

Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen ve Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde cesetleri bulunan iki kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 9'a ulaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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