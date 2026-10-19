Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul’da sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’i arama çalışmaları Haliç çevresinde yoğunlaştı. Haliç’ten Galata Köprüsü’ne kadar tarama yapılırken, Derin’in ağabeyi Haydar Derin “Kardeşim en son kaybolan kişi. Ayazağa’da arabasıyla suya kapıldı. Arabası bulundu, yanında bir arkadaşı vardı o bulundu, kardeşim bulunamadı" diye konuştu.

Kaydet
|

İstanbul'da meydana gelen felakette otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da selin ardından dere yatağındaki yapılar yıkıldı! Vali Gül bölgede: Ödemeler bugün başlayacak

Denizden botlarla ve havadan dronlarla tarama yapılırken, arama çalışmaları Haliç ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Deniz Polis Arama Kurtarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri arama çalışmalarına botlarla destek veriyor.

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı
Başlık ResmiHaliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

“KARDEŞİM EN SON KAYBOLAN KİŞİ”

İki çocuk babası Derin'in ailesi de kıyıda gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kardeşinin aracının bulunduğunu, kendisinin ise halen arandığını belirten Ahmet Derin'in ağabeyi Haydar DerinKardeşim Ahmet, en son kaybolan kişi. Onu da aramaya devam ediyorlar. İnşallah bulacağız. Olay günü Ayazağa'da arabasıyla beraber suya kapıldı. Arabası bulundu, kendisi bulunmadı. Yanında bir arkadaşı vardı, Ahmet Usta. O bulundu, kardeşim bulunamadı" dedi.

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı
Başlık ResmiHaliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

“GALATA’YA KADAR TARAMA YAPILIYOR”

Haydar Derin, ekiplerin Unkapanı ile Galata Köprüsü arasındaki bölgede de tarama yaptığını belirterek “Şu anda Haliç'te arıyorlar. Unkapanı'ndan Galata Köprüsü'ne kadar tarama yapılıyor. Nerede çıkacak, bekliyoruz. İnşallah buluruz" diye konuştu.

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı
Başlık ResmiHaliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde 63 yaşındaki Ahmet Derin de kaybolmuştu.

Ahmet Derin
Başlık ResmiAhmet Derin

Kağıthane Deresi’nde bulunan otomobilin sel felaketinin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’e ait olduğu belirlenmişti. Otomobilde kimseye rastlanmazken anahtarın kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görülmüştü.

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Derin’in bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıyer
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.