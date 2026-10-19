İstanbul’da sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’i arama çalışmaları Haliç çevresinde yoğunlaştı. Haliç’ten Galata Köprüsü’ne kadar tarama yapılırken, Derin’in ağabeyi Haydar Derin “Kardeşim en son kaybolan kişi. Ayazağa’da arabasıyla suya kapıldı. Arabası bulundu, yanında bir arkadaşı vardı o bulundu, kardeşim bulunamadı" diye konuştu.

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İstanbul'da meydana gelen felakette otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Denizden botlarla ve havadan dronlarla tarama yapılırken, arama çalışmaları Haliç ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Deniz Polis Arama Kurtarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri arama çalışmalarına botlarla destek veriyor.

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

“KARDEŞİM EN SON KAYBOLAN KİŞİ”

İki çocuk babası Derin'in ailesi de kıyıda gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kardeşinin aracının bulunduğunu, kendisinin ise halen arandığını belirten Ahmet Derin'in ağabeyi Haydar Derin “Kardeşim Ahmet, en son kaybolan kişi. Onu da aramaya devam ediyorlar. İnşallah bulacağız. Olay günü Ayazağa'da arabasıyla beraber suya kapıldı. Arabası bulundu, kendisi bulunmadı. Yanında bir arkadaşı vardı, Ahmet Usta. O bulundu, kardeşim bulunamadı" dedi.

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

“GALATA’YA KADAR TARAMA YAPILIYOR”

Haydar Derin, ekiplerin Unkapanı ile Galata Köprüsü arasındaki bölgede de tarama yaptığını belirterek “Şu anda Haliç'te arıyorlar. Unkapanı'ndan Galata Köprüsü'ne kadar tarama yapılıyor. Nerede çıkacak, bekliyoruz. İnşallah buluruz" diye konuştu.

Haliç’ten Galata’ya acı bekleyiş! Selde kaybolan Ahmet Derin’in ağabeyi yürek sızlattı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde 63 yaşındaki Ahmet Derin de kaybolmuştu.

Ahmet Derin

Kağıthane Deresi’nde bulunan otomobilin sel felaketinin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’e ait olduğu belirlenmişti. Otomobilde kimseye rastlanmazken anahtarın kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görülmüştü.

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Derin’in bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıyer Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISarıyer

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