İstanbul'da selin ardından dere yatağındaki yapılar yıkıldı! Vali Gül bölgede: Ödemeler bugün başlayacak

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından Sarıyer Ayazağa'da dere yatağını işgal eden yapıların yıkımı tamamlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, "6 kaybımız var. 1 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 60 milyon liralık bir zarar var. Bugün ödemelere başlayacağız" dedi.

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İstanbul'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların yıkımı tamamlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen yıkımların ardından ekipler, bölgede biriken molozların kaldırılması ve dere ıslah çalışmalarına hazırlık yapılması için harekete geçti.

İstanbulda selin ardından dere yatağındaki yapılar yıkıldı! Enkaz kaldırma çalışmaları başladı

VALİ GÜL BÖLGEDE SON DURUMU AKTARDI

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Davut Gül ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gül, şu açıklamayı yaptı: "Şu an itibariyle 6 hemşerimiz vefat etti. Bir hemşerimiz de kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Avrupa yakasında yağışlar azaldı ve bugün durdu. Anadolu yakasında özellikle Şile'de yağışlar çok fazla etkisini gösterdi. Şile'de birçok evi iş yerine su bastı. Hamdolsun herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir mahsur kalan kimse yok. Sular da çekilmeye başlandı. Orada da ekiplerimiz hem suların tahliyesini hem de çekilen yerlerde zararların ziyanların tespit edilmesini takip ediyorlar. Tespit ediyorlar.

Ayazağa'da her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz, yıkmayacağız. Bunun mantığı şu arkadaşlar. İstanbul'un her tarafında olduğu gibi burada da derenin bir yatağı var. Dolayısıyla da derenin yatağının neresi olduğu teknik olarak belli. Bunun dışında da dereler ıslah ediliyor.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Hemşerilerimizin kendi binalarıyla ilgili bir dönüşüm niyetleri varsa, binalarını daha sağlıklı şekilde yapılma talepleri varsa kentsel dönüşüm ofisine gidip görüşecekler. Zarar tespitleri tamamlandı. Artık bunlar rakamlandırılıyor. Tarımsal zararların tamamını tespit ettik. Yaklaşık 60 milyon liralık bir zarar var. Bazıları küçükbaş hayvan, bazıları sera ve benzeri. Onların teslimine başlandı. Bu hafta içerisinde tamamı da hemşerilerimize teslim edilmiş olacak. Başta burada yıkılan binalar olmak üzere, dükkanlar olmak üzere, iş yerleri, evlerin zarar ziyanları da bugünden başlayarak ödemelere başlayacağız.

19 bin 300 ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşlarımız giderek yerinde tespit ediyor. Bu ihbarların bazıları evin çatısının akması şeklinde de olabiliyor. Bazıları bodrum kat ya da kotu düşük olan yerlerde eşyaların tamamının ziyan olduğu yerler olarak da karşımıza çıkabiliyor. Onlar zararları, ziyanları verilmeye başlandı. Daha küçük zararı olup Cuma günü ödediğimiz 5200 hemşerimizin 10'ar bin liralık paraları vardı. Buna ilave eden bugün itibariyle yaklaşık 2500 hemşerimize daha 10'ar bin lira para yatıracağız."

19 DÜKKÂN, KUR'AN KURSU VE STAT YIKILDI

İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Yağışların ardından dere yatağında bulunan yapıların kaldırılmasına karar verilmiş, İstanbul Valiliği yıkım çalışmalarının 17 Ekim Cumartesi günü saat 15.30 itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda dere yatağındaki 19 dükkân, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı 18 Ekim Pazar akşamı tamamlandı.

İstanbulda selin ardından dere yatağındaki yapılar yıkıldı! Enkaz kaldırma çalışmaları başladı

İŞ MAKİNELERİ ENKAZI KALDIRIYOR

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, 19 Ekim Pazartesi günü de yıkılan yapılardan geriye kalan molozları iş makineleri yardımıyla kaldırmaya devam ediyor.

Dere yatağında biriken beton parçaları ve diğer inşaat atıkları bölgeden uzaklaştırılırken alanın temizlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

DERE ISLAH ÇALIŞMALARI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Ayazağa Mahallesi'ndeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının, dere yatağında gerçekleştirilecek ıslah faaliyetlerine hazırlık amacı taşıdığı belirtildi.

Sel ve su baskınlarının ardından dere yatağındaki yapılaşmanın kaldırılması gündeme gelmiş, bölgedeki su akışını engelleyebilecek yapıların ortadan kaldırılması için çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve temizlik faaliyetleri devam ederken dere ıslahına yönelik hazırlıkların da sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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