Sel felaketinde kayıp olarak aranan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul’da kayıp 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları’nın cansız bedeni Ayvansaray vapur iskelesi çevresinde bulunurken, Kocaeli’de selde kaybolan Doğan Arslan’ın cansız bedeni ise Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarında bulundu.

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İstanbul ve Kocaeli'de meydana gelen sellerden acı haberler peş peşe geldi. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nın cansız bedenine sabah saatlerinde Ayvansaray vapur iskelesi yakınlarında ulaşılmıştı.

DOĞAN ARSLAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sele kapılarak sürüklenen araçtaki kayıp 2 kişiden Doğan Arslan'ın cansız bedeni de Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarında bulundu.

Yapılan açıklamada "17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze İlçesi Kadıllı Mahallesi’nde, Büyükdere Deresi’ne düşen araçta bulunan Doğan ARSLAN adlı vatandaşımızın cansız bedenine, bugün saat 08.30 sıralarında Pendik Göçbeyli Deresinde ulaşılmıştır" denildi.

Sel felaketinden 2 acı haber daha! İstanbul ve Kocaeli'de kayıp olarak aranan Haşim Ciritoğulları ile Doğan Arslan'ın cansız bedenleri bulundu

DÜN FATİH DEMİRTAŞ BULUNMUŞTU

Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatmış; arama kurtarma faaliyetlerinin ardından Kocaeli'de kaybolan Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedenine ulaşılmıştı.

NE OLMUŞTU?

17 Ekim’de saat 23.00 sıralarında Kadıllı Mahallesi’ndeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, dereye düşmüştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Sürücü Mustafa Deniz Ertaş’ın aracın camını kırarak araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunup kurtulduğunu söylediği öğrenilmişti.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış sırasında Ayazağa Deresi'nin taşmasının ardından Haşim Ciritoğulları, Ahmet Derin ve Türkmenistan vatandaşı Murat Babacanov'dan haber alınamamıştı.

55 yaşındaki Ciritoğulları'nın Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı son anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Kayıp kişilerin bulunması için AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağı, çevresindeki kanallar ve Haliç boyunca çalışma başlatılmıştı.

Sel felaketinden 2 acı haber daha! İstanbul ve Kocaeli'de kayıp olarak aranan Haşim Ciritoğulları ile Doğan Arslan'ın cansız bedenleri bulundu

BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

18 Ekim'de kayıplardan 30 yaşındaki Murat Babacanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşılmıştı.

Ciritoğulları'nın da bulunması ile kayıp bir kişinin kaldığı belirtildi. Daha önce aranan kişiler arasında bulunan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait otomobil Kağıthane Deresi'nden çıkarılmış ancak kendisine ulaşılamamıştı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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