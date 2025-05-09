Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla hakim karşısında

Menajer Ayşe Barım soruşturmasında 'yalancı' tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım ile ilgili Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlgili Haber Ayşe Barım kendi oyuncularını yaktı! Final kararları peş peşe geldi

NE OLMUŞTU?

Çok sayıda ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım geçtiğimiz ocak ayında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında , Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.