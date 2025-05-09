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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla hakim karşısında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Menajer Ayşe Barım soruşturmasında 'yalancı' tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım ile ilgili Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' suçlamasıyla hakim karşısında - 1. Resim

DAVA ERTELENDİ

İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Çok sayıda ünlü oyuncunun menajeri  Ayşe Barım geçtiğimiz ocak ayında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla hakim karşısında - 2. Resim

Soruşturma kapsamında , Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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