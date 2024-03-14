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Haberler > Gündem > Halk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yedi

Halk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da özel halk otobüsünde dehşet dolu anlar yaşandı. Ön tarafa yığılan yolculara arkalara doğru ilerlemesini söyleyen şoför aldığı tepki üzerine çileden çıktı. Bir yolcu “Adamın üzerine mi çıkayım?” deyince ortalık karıştı. O anlar kameraya da yansıdı...

Adana’da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösteren yolcuya sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga araç içi kamerasına yansıdı.

Halk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yedi - 1. Resim

ARABADA YER KALMADI!

Adana’da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre içeride yer kalmayacak kadar yolcu aldı.

Halk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yedi - 2. Resim

"ADAMIN ÜZERİNE Mİ ÇIKAYIM?" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Daha fazla yolcu almak isteyen şoförün arkalara doğru ilerlenmesini istemesi üzerine bir yolcu, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösterdi.

Halk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yedi - 3. Resim

Bunun üzerine şoför, yanında bulunan sopayı alarak yolcuya saldırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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